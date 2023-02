Entorno da 2ª Lagoa terá asfalto e pista de caminhada

As obras de pavimentação no entorno da 2ª Lagoa, no bairro Jardim Dourados, já foram iniciadas, com a demarcação do trecho que será pavimentado. O entorno da lagoa está interditado, inclusive, devido ao acúmulo de água. A 2ª Lagoa transbordou nesta semana devido ao excesso de chuva.

Ainda de acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, as obras de pavimentação do entorno da 2ª Lagoa fazem parte da primeira etapa do projeto. O entorno da Lagoa, conforme o secretário é via de acesso para outros bairros.

A pavimentação e construção de uma pista de caminhada no entorno da 2ª Lagoa faz parte de um projeto para criar um parque urbano no entorno da 1ª e 2ª lagoas , com áreas de convivência, lazer e práticas esportivas, preservando a fauna e a flora do local e ampliando ações ambientais na região.

O projeto faz parte de um estudo feito para urbanizar e preservar a região.