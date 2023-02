Entorno da 2ª Lagoa terá asfalto e pista de caminhada

As obras de pavimentação no entorno da 2ª Lagoa, no bairro Jardim Dourados, já foram iniciadas, com a demarcação do trecho que será pavimentado. O entorno da lagoa está interditado, inclusive, devido ao acúmulo de água. A 2ª Lagoa transbordou nesta semana devido ao excesso de chuva.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, as obras de pavimentação fazem parte da primeira etapa do projeto, que prevê também a construção de uma pista de caminhada no entorno da 2ª Lagoa, bem como a urbanização do local.

O projeto futuro da prefeitura prevê a criação de um parque urbano no entorno da 1ª e 2ª lagoas, com áreas de convivência, lazer e práticas esportivas, preservando a fauna e a flora do local e ampliando ações ambientais na região. O projeto faz parte de um estudo feito para urbanizar e preservar a região.

A pista de caminhada será construída, inclusive, com parte de recursos da sobra do duodécimo do Legislativo de 2022, devolvida ao Executivo.

MAIS OBRAS

Além dessas obras, o secretário de Infraestrutura destacou que existem outros investimentos em andamento na cidade. E que outras obras ainda serão autorizadas, como a pavimentação e drenagem da avenida Jary Mercante, no bairro Jardim Alvorada, um dos pontos críticos de Três Lagoas neste período de chuvas. Quando chove a via fica alagada e no período de seca, os transtornos causados pela poeira.

Em breve, a prefeitura e o governo do Estado vão autorizar o início dessas obras. Nesta semana, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), se reuniu com o governador Eduardo Riedel e com o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha (MDB), para tratar desta obra, que será executada com recursos do Município e do Estado.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, além dessas, outras obras estão previstas para serem retomadas e outras autorizadas para resolver os problemas dos alagamentos.