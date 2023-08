Entorno da 2ª Lagoa terá iluminação em LED

A Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para a contratação de empresa interessada em executar obra de infraestrutura urbana e requalificação do entorno da 2ª Lagoa com implantação de iluminação pública em Led.

As obras que visam urbanizar e melhorar a infraestrutura no entorno da 2ª Lagoa já foram iniciadas. A empreiteira contatada pela prefeitura executa, inclusive, as obras de pavimentação asfáltica e a construção de calçadas na região.

Uma rotatória também está em construção no entorno da 2ª Lagoa.

