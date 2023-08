Enxadristas representarão Três Lagoas em campeonato nacional

Dois jovens de Três Lagoas têm se destacado na seleção de xadrez da cidade. Um deles alcançou recentemente o título de campeão nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. O xadrez, um esporte que exige concentração e estudo, tem sido dominado por esses talentosos jogadores locais.

Arthur Neres, com apenas 14 anos, conquistou o campeonato estadual, enquanto Enzo Pereira emergiu como uma revelação nos jogos. Ambos fazem parte da equipe de xadrez de Três Lagoas e simbolizam o progresso que a cidade tem alcançado nesse esporte. O Enzo Pereira, de 13 anos, ficou em 5º lugar geral do estado, perdendo apenas uma partida, que foi justamente para o Arthur.

No entanto, o destaque principal recai sobre Arthur Neres, um jogador com um histórico notável de vitórias e títulos. Ele triunfou em cinco partidas e empatou em uma das seis disputadas no xadrez clássico, garantindo o título para Três Lagoas. Essa conquista não apenas solidificou sua posição, mas também lhe conferiu a oportunidade de representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que será realizado em Brasília.

