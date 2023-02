Enxame de abelhas provoca suspensão de aulas em escola em Três Lagoas

Alguns alunos de uma escola particular, em Três Lagoas, tiveram as aulas suspensas, na manhã desta quinta-feira (9), por conta de um exame de abelhas encontrado nas dependências do estabelecimento de ensino. De acordo com informações da Escola Dom Bosco, as abelhas estão em uma árvore e, por isso, os estudantes que ficam em salas nas proximidades foram dispensados para evitar qualquer tipo de ataque.

A orientação, segundo a unidade educacional, foi do Corpo de Bombeiros para evitar riscos. No mês de fevereiro várias ocorrências como esta foram registradas, em Três Lagoas, em decorrência das constantes chuvas e o calorão, típicos do período de Verão, onde a incidência de ataques é maior.

A recomendação dos bombeiros é que acione a equipe nesses casos e evite ficar próximo do local de risco.