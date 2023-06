Enxame de abelhas se instala na estátua do senador Ramez Tebet e praça é interditada

Um enxame de abelhas se instalou na estátua do senador Ramez Tebet, que fica no Centro de Três Lagoas, na praça que leva o nome em homenagem Ramez Tebet. Trecho do local foi interditado, na tarde desta quarta-feira (7), pela Defesa Civil, devido ao risco de alguma pessoa ser atacada.

A orientação é para que os pedestres não transitem pelo trecho da praça. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar a retirada das abelhas, que se aglomeram no monumento.