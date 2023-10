Equipe de Atletismo fecha o ano com medalha de ouro

Existe um jargão no esporte em que diz ‘a base vem forte’. A frase é utilizada para se referir as crianças que praticam alguma modalidade esportiva. E essa frase remete literalmente a equipe de atletismo de Três Lagoas.

Na 6ª etapa da Liga Paulista de Atletismo, disputado em Junqueirópolis (SP), no dia 22 de outubro, os atletas de Três Lagoas, entre 6 e 20 anos, conquistaram 27 medalhas.

Entre as medalhas conquistadas, foram 10 de ouro, quatro de prata e cinco de bronze.

Além de conquistar todas essas medalhas, a equipe da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), de Três Lagoas ainda obteve destaque, ao ganhar o prêmio Melhor Atleta da Liga, para crianças e adolescentes.

Vale destacar o empenho dos técnicos Reynaldo Abraão Camargo e Alex Neres, que fazem um eficiente trabalho com essas crianças e adolescente, diante da precariedade em que se encontra o Estádio da Associação Desportiva Noroeste do Brasil (Aden), onde eles treinam.

“Graça a Deus estamos tendo bons resultados com essa ‘meninadinha’, e é bacana ver essas crianças competindo e incentiva à seguir no esporte”, pontou o técnico Reynaldo.

Essas crianças que fazem parte da equipe são o reflexo dos atletas que buscam a profissionalização, a exemplo dos atletas Ana Laura Cordeiro e do campeão, Pablo dos Anjos, que também foi destaque em provas nacionais e a grande campeã Vitória Barreto.

O atletismo de Três Lagoas é referência em provas disputadas ou competições nacionais e estaduais. Por parte da comissão técnica existe o compromisso em trabalhar com seriedade todos os atletas das várias faixas etárias.

“Isso é fruto de nosso trabalho com apoio dos pais que acompanham seus filhoe, pois para gente, é muito gratificante ver o nosso atletismo crescer. Essa competição disputada no interior paulista serve para que possamos dar sequência com os atletas de alta performance” explicou o técnico.

Pra encerrar o ano com ‘medalha de ouro’, a equipe de Três Lagoas participa do 13º festival Conesul de atletismo, nos dias 18 e 19 de novembro, na cidade de Eldorado, na categoria de 11 a 14 e de 15 a 17 anos .