Equipe de futsal sub-20 participou da cerimônia de premiação da Federação de Futebol de Salão de MS

Os técnicos Lelis Rocha e Ademilson Evangelista “Flor”, representando a equipe de Três Lagoas, participaram da Cerimônia de Premiação dos melhores goleiros, artilheiros e campeões do Campeonato Estadual de Futsal, em Campo Grande, promovida pela Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS). A solenidade reconheceu o talento e o desempenho dos participantes das competições de 2023.

O time, que conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), obteve recentemente uma conquista histórica para o município, com o título estadual de Futsal da FFSMS, na categoria sub-20.

O técnico Lelis compartilhou a emoção de participar da cerimônia de premiação, que reuniu secretários de esporte, técnicos de diferentes cidades e autoridades políticas.

Com a conquista, o time da Sejuvel vai representar Mato Grosso do Sul, na Taça Brasil de Clubes de 2024, considerada uma das maiores competições da modalidade no país.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas