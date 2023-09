Equipe de Jiu-jitsu se destaca em Campo Grande

A equipe Tatu Figth Team de Jiu-jitsu de Três Lagoas, conquistou diversas medalhas durante o Campeonato Brasileiro Centro-Oeste de jiu-jitsu ,disputado no último final de semana em Campo Grande.

O campeonato reuniu atletas de vários estados e de países vizinhos, como o Paraguai. Ao todo, 40 atletas entre homens, mulheres e até crianças, foram competir representando Três Lagoas.Destes, 15 subiram no pódio, destaque para Manuela Cedraz Ferreira, Isabela Mata Oliveira Camargo, Hayume Fonseca de Jesus, Lucas Bernardino Sanxo, Eduardo Henrique Guarnieri Figner, Antonio Erasmo Pereira e Joao Vitor de Oliveira Freitas.

Além das sete medalhas de ouro, a equipe Tatu Team Jiu-jitsu subiu no pódio outras oito vezes com a medalha de prata e duas vezes faturando a medalha de bronze. Para o técnico Antonio Erasmo, conhecido como Tatu, essas conquistas é o resultado do trabalhado levado a sério com esses atletas. “Temos dificuldades, mas não medimos esforços para treinar e levar o esporte em alto nível, tenho certeza que iremos conquistar mais títulos para Três Lagoas” destacou o sensei Tatu.