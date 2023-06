Equipe de Três Lagoas do Beach Tennis segue na briga pelo título estadual

O campeonato Estadual de Beach Tennis está na reta final, restando apenas duas rodadas e a equipe de Três Lagoas está no top 3 do circuito.

A 3ª Etapa do Campeonato Estadual de Beach Tennis aconteceu no município de Dourados, no primeiro final de semana deste mês, e reuniu mais de 170 atletas. O campeonato reúne 11 cidades do Estado. A disputa pelo título está acirrada entre as equipes de Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas.

Na etapa disputada em Dourados, os três-lagoenses chegaram com tudo e permanecem na disputa do título. Para o técnico, Marcus Vinicius, a terceira etapa foi espetacular. “Tivemos ótimos resultados, onde conseguimos subir no pódio em várias categorias, tanto no masculino, quanto no feminino”, destacou o técnico. “Com esse resultado, estamos basicamente empatados com Ponta Porã, ficando atrás apenas de Campo Grande. Assim, aumenta a nossa responsabilidade, porque a próxima etapa será em Três Lagoas”, ressaltou.

Essa responsabilidade se dá, porque os três melhores atletas do circuito são convocados para representar Mato Grosso do Sul na Copa das Federações de Beach Tennis. “A penúltima etapa acontece aqui dentro do nosso quintal, e temos vários atletas muito bem pontuados no circuito.Além do título, queremos também representar o Estado no campeonato nacional”, pontuou o técnico.

Beach Tennis, além de divertido e descontraído, reúne toda a família, homem, mulher, criança e adultos. A modalidadfe caiu no gosto da galera. Além da saúde física e mental, o beach tennis atrai cada vez mais adpetos de várias idades.

A prova disso é que, Três Lagoas teve pódio nas categorias +40, sub18, categoria C masculino, categoria A feminino, 50+ masculino e 40+ feminino. A 4ª Etapa do Campeonato Estadual de Beach Tennis será entre os dias 7 e 9 de julho. A expectativa é reunir mais de 180 atletas de diversas cidades de MS e municípios de outros estados convidados.

BEACH TENNIS

O esporte nasceu em meados de 1987 na província de Ravennana, na Itália. Esse esporte foi derivado do tênis, que se joga em quadras de vôlei de praia e somente em 1996 foram definidas regras para o esporte. A Confederação Brasileira de Tênis, entidade que administra o esporte no Brasil, estima que em 2023 existam cerca de 1,1 milhões de praticantes no país.