Equipe feminina da Sejuvel é vice-campeã estadual de Basquetebol

A equipe feminina da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) foi vice-campeã do Campeonato Estadual de Base Sub-16 de Basquetebol em Rio Brilhante, que nesta edição teve a participação de 8 times masculinos e 7 femininos. Realizado pela Federação de Basketball de Mato Grosso do Sul (FBMS), o campeonato ocorreu de 6 a 9 deste mês, no Ginásio Municipal “Lima Portel”, com grande quantidade de público todos os dias.

Nossas meninas chegaram à grande final contra a fortíssima anfitriã Águia Negra, que venceu o jogo decisivo por 51 a 38. O professor e técnico Dicão Tavares comemorou a conquista das atletas e comentou o apoio recebido pela Administração Municipal.

Participaram do estadual, equipes de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e da Casa.