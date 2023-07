Equipe feminina de Três Lagoas é vice-campeã dos Jogos Escolares da Juventude de Voleibol

Ser vice-campeã estadual é uma colocação de muito orgulho para as meninas da Escola Estadual Fernando Corrêa, que representaram Três Lagoas nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul de Voleibol na categoria de 12 a 14 anos.



De 10 a 15 de julho, meninos e meninas de todo o Estado estiveram em Dourados em busca do troféu desta edição. Com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), nossas atletas fizeram uma ótima campanha e chegaram invictas à grande final contra a equipe de Ponta Porã.



A partida foi decidida no tie break e, pela diferença de 2 pontos (16x14), Ponta Porã ficou com o título de campeã 2023.



A colocação de vice-campeã pela 1ª divisão já classifica nossa equipe para disputar a Copa dos Campeões, que acontecerá em Coxim, de 22 a 26 de agosto. Além de Três Lagoas e Ponta Porã, estão classificadas as equipes femininas de Campo Grande (3º lugar da 1ª divisão) e Rio Brilhante (1º lugar da 2ª divisão). Dessa competição saem os vencedores que vão representar o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros.



Pelo naipe masculino, o time Três Lagoas ficou na 11ª colocação. O secretário de Esporte, Rialino Medeiros, parabenizou as vice-campeãs pelo destaque nos Jogos e reforçou o apoio da Sejuvel para que a equipe tenha melhor aproveitamento nos treinos e competições.