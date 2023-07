Equipe feminina de Três Lagoas vai para semifinais de voleibol dos Jogos Escolares da Juventude

"Estamos nas semi!" Este foi o grito de comemoração das meninas do time Três Lagoas ao vencer a equipe de Dourados, na tarde de quinta-feira (13). Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul de voleibol - 12-14 anos - estão acontecendo a todo vapor em Dourados, desde segunda-feira (10), reunindo equipes representantes de diversas cidades do Estado.



Com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), nossas atletas estão na competição e fizeram a melhor campanha da fase classificatória, vencendo os primeiros jogos e ficando na liderança do Grupo A. A a disputa das quartas de final foi contra a equipe anfitriã e por 2 sets a 0, Três Lagoas está com os pés na semifinal, marcada para hoje, sexta-feira (14) contra Nova Andradina.



No naipe masculino, nossos atletas não tiveram a mesma sorte e vão disputar a colocação do 9º ao 12º lugar. A equipe feminina de Três Lagoas representa a Escola Estadual "Fernando Corrêa" e a masculina a Escola Estadual "João Magiano Pinto".



Os Jogos Escolares da Juventude são realizados pelo Governo do Estado por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).