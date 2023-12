Equipe sub-20 de futsal de Três Lagoas é campeã estadual

O time de futsal da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), representando Três Lagoas, alcançou um feito histórico ao sagrar-se campeão do campeonato estadual de Futsal, categoria sub-20 da Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS). A competição, realizada em Itaporã, no período de 7 a 10 de dezembro, marcou um título inédito para a cidade.

A jornada para a vitória teve início com a viagem em 6 de dezembro, e a equipe retornou triunfante com o troféu de campeão no dia 11. O campeonato estadual da Federação MS da Categoria Sub-20 contou com representantes de todos os municípios do MS, apresentando atletas nascidos nos anos de 2003 e 2004.

A vitória inédita assegurou não apenas o título, mas também uma vaga na Taça Brasil de Clubes de 2024, onde a equipe de Três Lagoas representará o Mato Grosso do Sul contra os campeões estaduais de todo o Brasil.

A emocionante final contra Corumbá resultou em uma vitória expressiva, com o placar de 2×0. O time adversário, considerado um dos melhores do estado e favorito na disputa, não resistiu à determinação da equipe de Três Lagoas.

O treinador e professor da equipe de Três Lagoas, Lelis Rocha, enfatizou que esse título é fruto de um trabalho árduo iniciado há muitos anos, pois a maioria dos atletas começou a treinar quando tinha 8/9 anos de idade. “Não são apenas os atletas as estrelas deste título; ele é a soma da união que supera as barreiras”, agradeceu o professor campeão.

Além do título no sub-20, os jogadores do sub-19 também se destacaram, conquistando a terceira posição no Estadual.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas