Equipe sub12 de Três Lagoas disputa semifinal Campeonato Noroeste SP de futebol de base

Neste sábado (12), a cidade de Monte Castelo – SP sedia a semifinal do Campeonato Noroeste SP de Futebol de Base e os atletas da categoria sub12 da Escolinha de Futebol FutBaby, o professor Lélão, e a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) estão na empolgação para disputar essa fase decisiva.

O embate será contra o time da casa, um forte rival que teve ótimo desempenho durante toda a competição. O professor Lelis Rocha está à frente do treinamento da equipe e se diz confiante.

“A cada jogo, essa galerinha me surpreende mais. Eles conseguem aperfeiçoar tudo o que é repassado no treino e isso tem garantido nossa permanência na competição. Quero agradecer o apoio de toda a família Sejuvel, do secretário Rialino Medeiros, do prefeito Angelo Guerreiro e aos pais e parceiros por confiar no nosso trabalho frente ao esporte de base no município”, destacou.

O jogo começa às 10h, horário local, no Estádio Municipal de Monte Castelo.