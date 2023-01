Equipe Sub13 da Sejuvel se classifica para quartas de final da Copa Interior

O ano começou bem competitivo para a garotada que participa dos projetos esportivos da Secretraria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel). Duas equipes estão representando Três Lagoas na Copa Interior de Futebol de Base em Vicentinópolis, distrito de Santo Antônio do Aracanguá (SP).

A competição já avançou para as quartas de final em todas as categorias e a equipe Sub13 segue firme e ofensiva na competição, estando entre as seis melhores, de acordo com a análise da comissão técnica.

No último jogo, nossos meninos “fecharam legal” contra a equipe Planalto JEF e venceu por 5 a 1. Ainda nesta quinta-feira (19), a equipe Sejuvel enfrenta o time da Casa em busca de uma vaga na semifinal.

O nosso time Sub15 não conseguiu avançar, mas deixou marca registrada na fase classificatória.

Conforme o professor e treinador Renato Ribeiro, o Pastor Renato, a Copa Interior conta com 24 equipes inscritas e está sendo acompanhada por olheiros de times renomados como Flamengo, Fluminense, Figueirense, América FC, entre outros.

“Estamos muito felizes com o desempenho desses meninos e por podermos participar de uma competição deste nível. Agradeço imensamente ao secretário de Esportes, Rialino Medeiros, e ao prefeito Angelo Guerreiro pela possibilidade de podermos levar o nome de Três Lagoas no interior paulista e dar a chance desses jovens se destacarem e quem sabe, serem reconhecidos por algum grande time”, finalizou.

A Copa Interior de Futebol de Base é uma realização do Departamento de Esporte e Desporto de Santo Antônio do Aracanguá, com apoio de diversas entidades e clubes esportivos.