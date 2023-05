Equipes capturam piranhas após ataque a banhistas e balneário é interditado

Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico realizaram uma varredura no Balneário Público “Miguel Jorge Tabox”, em Três Lagoas, após relatos de novos ataques de piranhas a banhistas, no domingo (7). Três peixes foram capturados no local, que fica às margens do rio Sucuriú, e o balneário foi interditado para banho.

De acordo com a secretaria, os ataques voltaram a ocorrer porque a tela de proteção, que fica dentro do rio, foi retirada durante o festival de pesca, realizado na cidade, na semana anterior. Dessa forma, as equipes da prefeitura monitoram o balneário e a previsão é de que seja reaberto para visitação na sexta-feira (12).

O mesmo fato ocorreu em janeiro de 2023, ocasião em que o balneário chegou a ficar interditado pelo mesmo motivo, para garantir segurança aos banhistas.