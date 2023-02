Equipes da Prefeitura se mobilizam para atender famílias desalojadas; saiba como buscar ajuda

Três Lagoas, mais uma vez, foi atingida por uma forte chuva que causou alagamentos em alguns pontos da cidade, na madrugada desta sexta-feira (24). De acordo com a Defesa Civil, em menos de 20 minutos foi registrado um volume de 50 mm de chuva, algo que excede a capacidade de escoamento do sistema de drenagem. Por isso, a água acabou invadindo casas na região da rua João Dantas Felgueiras e Yamaguti Kankit, além de causar erosões e estragos em outros localidades.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) e Defesa Civil, estão nas ruas desde às 2h da madrugada prestando apoio às regiões atingidas. “Estamos tratando, primeiro, as emergências, ligando piscinões para drenagem mais rápida da água, mas esse volume de chuva é muito maior do que o sistema foi dimensionado para atender e, infelizmente, isso ocorreu”, comentou o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias.

João Luiz, coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, explicou que a chuva que atingiu a cidade se formou primeiro na região das cidades de Santa Rita do Pardo e Bataguassu. “Importante destacar, também, que encontramos muito lixo nas bocas dos bueiros, inclusive, retirei porta de guarda-roupa, papelão, saco plástico e outros itens que estavam impedindo o escoamento da água. Então, fica mais uma vez o alerta de não jogar lixo na rua”, explicou.

As equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) está em campo levantando a quantidade de pessoas atingidas e providenciando o devido atendimento. Inclusive, quem quiser ajudar com doações, pode procurar diretamente a Smas, que fica na avenida Aldair Rosa de Oliveira, 1622, na Circular da Lagoa Maior.

Já aqueles que precisarem de ajuda devem entrar em contato com o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de cada bairro. Segue a lista:

CRAS Amélia Jorge de Oliveira (Região do jardim Glória)

99278 1197 (Plantão)

99213 0316 (Whats)

CRAS Ana Maria Moreira (Região da Vila Verde)

99219 5818 (Plantão)

99235 1703 (Whats)

CRAS Interlagos

99289 8223 (Plantão)

99105 5677 (Whats)

CRAS Ruth Máximo Filgueiras (Região do Guanabara)

99236 1498 (Plantão)

99244 8926 (Whats)

CRAS São João

99200 3716 (Plantão)

99205 5698 (Whats)

CRAS Vila Piloto

99277 8343 (Plantão)

99233 2692 (Whats)