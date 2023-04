Equipes da Sejuvel disputarão Campeonato Estadual de Futsal nesta sexta-feira

Os atletas de futsal da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) viajam na noite desta quinta-feira (27) para Itaporã, onde vão disputar o Campeonato Estadual sub-15 e sub-18 de Futsal.

A competição começa nesta sexta-feira (28) e vai até dia 1° de maio, com a participação das equipes de Angélica, Campo Grande, Deodápolis, Dourados, Corumbá, Rio Brilhante, Três Lagoas e a da Casa.



O professor e técnico Lelis Rocha esteve intensificando o treinamento da garotada e está confiante em alcançar a classificação.



Para o secretário de Esporte, Rialino Medeiros, as seleções formadas nas escolinhas da Sejuvel é uma prova de que todos os investimentos realizados no esporte têm valido a pena. O vencedor da competição garante uma vaga para a Taça Brasil, enfrentando os melhores de cada Estado em busca do título de campeão brasileiro.



O Campeonato Estadual de Futsal Sub-15 e Sub-18 é realizado pela Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura de Itaporã.