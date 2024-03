Equipes de Três Lagoas conquistam nove medalhas no Festival de Verão de Jiu-Jitsu Esportivo 2024

Nossos atletas continuam sendo destaques nas competições que participam. Neste fim de semana, as equipes do Barão Jiu-jitsu Três Lagoas e Tatu Fight Team, que contam com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), conquistaram nove medalhas em competições realizadas neste fim de semana.

Os atletas participaram do “Festival de Verão de Jiu-Jitsu Esportivo 2024”, no Ginásio Mauro Pinheiro “Ibirapuera”, na cidade de São Paulo, nesse sábado (2), promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo e conquistaram cinco medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e duas de bronze.

Já no domingo (3), os competidores marcaram presença no “Circuito Dragon Jiu-Jitsu Open 1”, Etapa – P1946, realizado pela APT Marketing Esportivo, que ocorreu na cidade de São Vicente-SP, conquistaram mais quatro medalhas: duas de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Veja o desempenho dos nossos atletas:

Festival de Verão de Jiu-Jitsu Esportivo 2024

Ouro

Marcelo Marthes Gopfert/ Categoria Masculino/Master 3/Branca/Pena (Barão Jiu-Jitsu Três Lagoas)

Prata

Enzo Davi Pereira Gopfert/ Categoria Masculino/Inf-Juv A/Cinza+Amarela/Pena (Barão Jiu-Jitsu Três Lagoas)

Moises Dos Santos / Categoria – Masculino/Adulto/Preta/Pesadissimo (Barão Jiu-Jitsu Três Lagoas)

Bronze

Marcela Pereira Gopfert / Categoria Feminino/Infantil B/Cinza+Amarela/Medio (Barão Jiu-Jitsu Três Lagoas)

Erik Santana De Sousa/ Categoria Masculino/Inf-Juv A/Cinza+Amarela/Leve (Tatu Figth Team)

Circuito Dragon Jiu-Jitsu Open 1

Ouro

Marcela Pereira Gopfert/ Categoria Feminino/Infantil 2/Coloridas/Pena (Barão Jiu-Jitsu Três Lagoas)

Marcelo Marthes Gopfert / Categoria Masculino/Master 3+4/Branca/Ate 75kg (Barão Jiu-Jitsu Três Lagoas)

Prata

Solange Pereira Belem Gopfert / Categoria Feminino/Master/Branca/Ate 70kg (Barão Jiu-Jitsu Três Lagoas)

Bronze

Erik Santana De Sousa/ Categoria Masculino/Inf-Juv A/Cinza+Amarela/Leve (Tatu Figth Team)

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas