Escola do distrito de Arapuá é destaque em premiação ambiental

A Escola Estadual Afonso Francisco Xavier Trannin ficou em quarto lugar no Prêmio Escolar Coopera Cerrado, promovido pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS). Juntamente com outras cinco unidades, a escola deverá receber R$8 mil.

O IABS é responsável por um projeto rural sustentável, baseado na agricultura de baixo carbono e no desmatamento evitado para reduzir a pobreza no Brasil.

O projeto é financiado pela Cooperação Técnica BR-T1409 aprovada pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), com recursos oriundos do Financiamento Internacional do Clima do Governo do Reino Unido, tendo o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) como beneficiário institucional.

O IABS (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade) é o responsável pela execução e administração técnica, financeira e fiduciária do projeto (Convênio BID – IABS ATN/LC-1708-BR). A Embrapa é a responsável pela coordenação científica e a Associação Rede ILPF pelo apoio técnico.