Escola em Três Lagoas promove feira onde o tema é meios de comunicação

Ocorreu mais uma edição da Feira Liderança no Colégio Anglo, na sexta-feira (10). Quem prestigiou o evento encontrou conhecimento, dedicação e alegria. A feira teve como objetivo proporcionar aos alunos a oportunidade de aprender mais, apresentar um pouco de sua produção e integrar-se com outras turmas.

A realização da feira contou com a dedicação dos alunos, além do apoio dos professores e pais. Durante a exposição, todas as apresentações foram lideradas pelos próprios alunos, o que justifica o título "Feira da Liderança".

Vale destacar que a feira não se limitou apenas ao universo do rádio e da televisão, abrangendo também temas como a evolução da escrita, jogos, internet, telefones, teatro e júri.

