Escola Judicial do TRT-MS promove evento gratuito em Três Lagoas

A Escola Judicial do TRT/MS realizará, na quinta-feira (5), o evento “Diálogos Democráticos Entre os Atores no Processo Produtivo para um Desenvolvimento Sustentável”, no Auditório do Campus 1 da UFMS, em Três Lagoas. O evento é gratuito, e é aberto para magistrados, promotores, advogados, servidores, professores, estagiários, acadêmicos e público externo.

Haverá duas modalidades de participação: presencial (magistrados e público externo) e on-line (servidores). A inscrição deverá ser realizada até segunda-feira (2), pelo site da Escola Judicial para público interno e pelo formulário do google forms para público externo. A Escola Judicial expedirá certificado de participação aos que realizarem inscrição e registrarem presença nos períodos matutino e vespertino.

O evento será no Auditório do Campus 1 da UFMS, localizado na avenida Capitão Olintho Mancini, número 1662, bairro Jardim Primaveril. O horário será das 8h às 12h, e das 14h às 17h.

Continue Lendo...

Confira a programação:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

07h30 às 8h - Credenciamento

08h às 08h30 – Abertura

08h30 às 09h15 – Oportunidades e Perspectivas Econômicas do MS - Palestrante: Secretário Executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Gestão de MS - Bruno Gouvêa Bastos

09h15 às 10h – O Panorama Industrial e Econômico de MS – Palestrante: Economista-Chefe da FIEMS - Ezequiel Rezende

10h às 10h15 – Intervalo

10h15 às 12h – O Meio Ambiente do Trabalho, na Perspectiva do Desenvolvimento Sustentável – Palestrante: Professora Doutora da UFMS Josilene Hernandes Ortolan Di Pietro

14h às 15 – Assédio Sexual: Identificação e prevenção no ambiente de Trabalho – Palestrante: Juíza Laís Pahins Duarte – TRT24

15h15 às 17h – Debates e Experiências dos Atores do Processo Produtivo e seus reflexos na Sociedade - Participação de sindicatos, representantes das empresas, representante da sociedade civil, Ministério Público, Juíza Diretora do Fórum de Três Lagoas, sob a Coordenação do Desembargador Francisco das C. Lima Filho.