Escola Sesi dá a oportunidade de seu filho construir um futuro cheio de realizações

Você quer que seu filho tenha uma educação de qualidade, com tecnologia, inovação, inglês, esportes e preparação para o futuro?

Então garanta já a vaga na Escola Sesi de Mato Grosso do Sul, onde o futuro do seu filho tem mais possibilidades. Da Educação Infantil ao Ensino Médio, a Escola Sesi está com matrículas abertas em suas sete unidades: Campo Grande, Aparecida do Taboado, Corumbá, Dourados, Naviraí, Maracaju e Três Lagoas. São vagas distribuídas em turmas que seguem a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mas também oferecem diferenciais que fazem da Escola

Sesi uma referência em educação.



Educação Infantil

Na Educação Infantil, que vai de 4 a 5 anos, a instituição associa tecnologia com aulas de inglês, musicalização e todo componente previsto na BNCC. As crianças aprendem brincando, desenvolvendo sua criatividade, autonomia e sociabilidade.



Ensino Fundamental

No Ensino Fundamental, os alunos têm aulas de robótica, programação e responsabilidade social, além das disciplinas regulares. Eles também participam de projetos de iniciação científica e de times de robótica que competem em torneios nacionais e internacionais. A Escola Sesi conta com laboratórios modernos e equipados para estimular o aprendizado prático e interativo.



Ensino Médio

No Ensino Médio, os estudantes são preparados para os processos seletivos que enfrentarão, como Enem e Vestibulares. Eles também têm aulas voltadas a carreiras e empreendedorismo, além de inglês com carga horária

estendida.

A Escola Sesi ainda oferece modalidades esportivas como futsal, vôlei, basquete e handebol, que contribuem para o desenvolvimento físico e social dos alunos.



Estudar na Escola Sesi é ter acesso a uma educação que acompanha as mudanças da sociedade e do mercado de trabalho. É ter contato com professores capacitados e qualificados para mediar a relação entre alunos e sistemas tecnológicos. É ter oportunidades de participar de eventos, competições, feiras e mostras que ampliam o conhecimento e o networking.



Para se matricular na Escola Sesi de Mato Grosso do Sul, basta acessar o site https://sistemafiems.sesims.com.br/escola-sesi ou ir até uma das unidades.



Escola Sesi, aqui seu filho faz o futuro!