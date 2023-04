Escolas estão todas monitoradas com câmeras de vídeo

As 12 escolas estaduais de Três Lagoas já dispõem de monitoramento eletrônico. Algumas, como a Escola Jomap, por exemplo, já contam com câmeras de vídeo, desde 2019. Outras tiveram implantados os sistemas nos anos seguintes. Desde 2022, todas as unidades da Rede Estadual de Ensino contam com sistema de monitoramento eletrônico. Além disso, as unidades passaram a ser “cuidadas” por uma empresa de monitoramento, que ficará responsável por todo patrimônio escolar 24 horas nos sete dias da semana.

A preocupação com a segurança dos alunos, servidores e patrimônio público, conforme a coordenadora regional da Secretaria Estadual de Educação, Marizeth Bazé, não é de hoje, pois o Governo do Estado vem investindo neste quesito há alguns anos.

Além do monitoramento eletrônico, Bazé destacou que as escolas contam com o apoio da Polícia Militar, que realiza o patrulhamento escolar. E que essa fiscalização também já ocorre há alguns anos. Agora, diante dos possíveis ameaças às escolas, os policiais militares do 2º Batalhão intensificaram as ações de policiamento ostensivo preventivo e repressivo, com a realização de visitas nas unidades onde fazem contatos com alunos e funcionários, bem como o policiamento no entorno das instituições de ensino.

Pessoas em atitude suspeita estão sendo abordadas e submetidas a revista pessoal, afim de verificar se estão portando qualquer tipo de instrumento ilícito, além de coibir a prática de infrações penais.

Ainda segundo o Batalhão da Polícia Militar, o setor de Inteligência passou a monitorar escolas e suas proximidades com a utilização de drone para otimização do serviço policial, pois assim que identificado qualquer suspeita é acionada uma viatura operacional para realizar a abordagem e prisão se necessário.

REDE MUNICIPAL

As unidades da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas também são monitoradas. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura divulgou um Plano de Segurança e Emergência. Segundo a secretaria, já foram disponibilizados seguranças para estarem nas escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino que possuem alunos adolescentes nas escolas Maria Eulália, Joaquim Marques e Parque São Carlos.

Foram destacados ainda dois funcionários para monitorarem exclusivamente as câmeras instaladas nas unidades, através da Central de Monitoramento Integrado da Secretaria Municipal de Administração. Os diretores também foram orientados a manterem os portões de acesso sempre trancados e com a presença de profissionais nos momentos de abertura, restringindo o acesso de terceiros ao interior das unidades.

Nesta sexta-feira, os diretores de todas as unidades de ensino de Três Lagoas- privada, municipal e estadual- participaram de uma capacitação promovida pela Delegacia Regional de Polícia Civil, visando dotar todos de conhecimento e competência para agirem com assertividade numa situação de violência no âmbito escolar.

Escolas vão funcionar normalmente dia 20

A coordenadora Regional da Secretaria Estadual de Educação em Três Lagoas, Marizeth Bazé, solicitou aos pais que enviem os seus filhos para as escolas. Nos últimos dias, após notícias falsas divulgadas nas redes sociais, alguns alunos deixaram de frequentar a escola. “Ninguém marca data para fazer alguma coisa na escola, e dia 20, será um dia de acolhimento aos alunos, de falar sobre a violência nas escolas. Os pais devem ficar tranquilos, pois estamos de olho a todo o momento”, destacou.



A respeito do dia 20 de abril, data em que as fake news falam de possíveis ataques nas escolas, o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, disse que as escolas não vão alterar a rotina. Pelo contrário, conforme disse Bazé, será um momento para fazer uma grande reflexão sobre a violência na escola. Policiais estarão em todas as unidades.

“Não só quem publicada as fake news, mas quem também divulga, replica, e faz tumulto, estão sendo monitorados. Essas pessoas fiquem atentas, existe um trabalho de monitoramento das redes sociais”, alertou Bazé.

O governador Eduardo Riedel destacou que o governo do Estado não vai ficar refém de fake News em nenhuma área e em nenhum momento. “Não vamos desmerecer e nem ignorar, mas é transformar esse fato e pensar sobre o assunto. As escolas vão funcionar normalmente”, reforçou Riedel.