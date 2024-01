Escolas são reformadas antes do início do ano letivo em Três Lagoas

O ano eletivo na Rede Estadual de Ensino em Mato Grosso do Sul neste ano começa no dia 21 de fevereiro e o término das aulas está marcado para 13 de dezembro de 2024. O recesso escolar acontecerá entre os dias 17 e 31 julho, conforme o calendário divulgado pela Secretaria Estadual de Educação.

Já o início das atividades para professores e demais funcionários das escolas começa no dia 1° de fevereiro, nas 348 unidades escolares e centros da REE, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A formação continuada voltada para a preparação das equipes escolares acontece entre 08 a 20 de fevereiro de 2024.

Em Três Lagoas, algumas escolas estão passando por reformas, mas segundo a coordenadora regional de Educação do Estado, Marizete Bazé, as obras devem ser concluídas antes do início das aulas.

Confira abaixo reportagem sobre o assunto: