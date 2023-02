Escolas se preparam para receber alunos da rede municipal

Servidores em ritmo de mutirão, limpando e organizando as unidades escolares para receber os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas. Nesta quinta-feira (9), tem início o ano letivo de 2023 na Reme. Por isso, os funcionários trabalham na limpeza e organização das escolas municipais e Centros de Educação Infantil.

Os professores já estão lotados e participando da jornada pedagógica. Esse é um período de conhecimento das unidades e planejamento de aulas, de como será o ano letivo. Segundo a secretária de Educação, Ângela Brito, a secretaria está convocando agora os professores que foram classificados no concurso público, e que vão substituir os concursados, que estão em outras funções.

Apenas duas unidades não entram em funcionamento nesta quinta-feira. Os dois novos Centros de Educação Infantil inaugurados recentemente. Um no Jardim das Acácias e outro no Jardim das Flores. Segundo a secretária de Educação, as aulas nesses CEIS começam dia 1º de março, já que é necessário equipar e mobiliar essas unidades, que vão atender cerca de 400 crianças.

Diferente da Rede Municipal, na Rede Estadual, as aulas terão início dia 23 de fevereiro, depois do Carnaval.

Confira a reportagem sobre o assunto: