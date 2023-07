Escritora lança livro infantojuvenil e debate temas como bullying e igualdade

Em meio a um cenário repleto de desafios sociais e questões contemporâneas, surge um livro cativante e reflexivo que promete capturar a atenção de leitores de todas as idades. “A Águia Solidária”, escrito por Cilene Queiroz, traz uma história envolvente sobre uma águia corajosa que decide ajudar um amigo em apuros. No enredo, a autora não apenas encanta os leitores, mas também aborda uma série de temas relevantes que permeiam nossa sociedade atualmente.

Com uma narrativa fluida e lúdica, “A Águia Solidária” mergulha os leitores em uma jornada emocionante, apresentando personagens cativantes e uma trama repleta de reviravoltas. A protagonista, a águia, simboliza a força e a coragem, enquanto o amigo necessitado representa aqueles que precisam de auxílio em meio às adversidades.

No livro, Cilene Queiroz traz à tona sua profunda preocupação com as situações, atos e ações que movimentam a sociedade atualmente. Em “A Águia Solidária”, ela aborda de forma delicada e sensível questões essenciais, como respeito, consideração, solidariedade e combate ao bullying e ao racismo. Esses temas, que ecoam em todos os meios e mídias, são abordados de maneira acessível aos jovens leitores, incentivando a reflexão e a empatia.

Ao explorar tais questões, a autora desperta a consciência social e a importância de se promover mudanças positivas em nossa comunidade. Cilene Queiroz utiliza o poder da narrativa para transmitir valores fundamentais, encorajando os leitores a pensarem criticamente sobre a forma como interagem uns com os outros e como podem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

“A Águia Solidária” é mais do que uma mera obra literária. É um convite à reflexão, à empatia e à ação. Ao mergulhar na história, os leitores são instigados a se colocar no lugar do outro, a combater o preconceito e a promover a solidariedade. Com sua escrita envolvente, Cilene Queiroz, em sua primeira incursão na literatura infantojuvenil, cria uma conexão emocional entre os leitores e os personagens, despertando a consciência coletiva para a importância de uma sociedade mais justa e igualitária. “Ficaria por horas a fio discutindo sobre este livro, porque é um livro altamente discutível, embora seja infantojuvenil”, conta Cilene. A autora traz ainda algumas sugestões no final do livro, para que possam ser questionadas pelas crianças, adolescentes e seus professores.

O lançamento de “A Águia Solidária” acontece em 22 de julho, às 15h, no Shopping Três Lagoas, no Coworking da Telnet. O livro conta com prefácio da escritora e presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de MS, Delasnieve Daspet, e ilustração do artista Benes. Ele pode ser adquirido com a escritora durante os eventos de lançamento, mas também pelo site www.maisumsaber.com.br ou pelo telefone 67 99290-0737.