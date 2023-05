Escuta Pública referente a Lei Paulo Gustavo será realizada nesta segunda-feira

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e o Conselho Municipal de Cultura convidam todos os profissionais da classe artística para a Escuta Pública referente à Lei Paulo Gustavo, que acontece nesta segunda-feira (29), às 18h30, na Câmara Municipal.

O intuito do encontro será discutir sobre as regras da Lei Complementar nº 195, para traçar um plano de ação junto com os diversos setores artísticos de Três Lagoas, público-alvo da Lei.

A cidade receberá R$ 1.039.618,10, sendo 70% do valor voltada para projetos de audiovisual e 30% para os demais setores (teatro, música, dança, literatura e outros).

Consulta pública

Está disponível no site oficial da Prefeitura de Três Lagoas, a Consulta Pública destinada para fazedores de cultura, bem como demais entes interessados em participar da elaboração e implementação da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar Nº 195 de 8 de julho de 2022) no Município.