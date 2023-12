'Escuta qualificada' deverá zerar fila de espera nos postos de saúde

O “modelo de acesso rápido”, também conhecido como “escuta qualificada”, é uma novidade na Saúde do município de Três Lagoas. A implementação do programa vem ocorrendo desde o primeiro semestre. Atualmente, todas as 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS) já contam com o serviço e uma das finalidades da escuta qualificada é diminuir a fila de espera para atendimento nos postos de saúde.

O programa consiste no atendimento inicial através de um enfermeiro, que vai direcionar o paciente à consulta, de acordo com as suas necessidades, no prazo de até 48h. Não há mais a necessidade de agendar consulta através da recepção, ou pela distribuição de fichas, que ocorriam no início da manhã. Os pacientes podem ter acesso ao serviço de saúde a qualquer hora do dia.

De acordo com a diretora de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Andréia Oliveira, este modelo já tem sido aplicado em países, como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, mas ainda é recente no Brasil. “Três Lagoas é o primeiro município no estado de Mato Grosso do Sul a implementar este modelo nas nossas unidades de saúde.”

A pasta também afirmou que vai terminar o ano de 2023 sem demandas de atendimento represadas nas unidades. “Nós temos monitorado e notamos que nossa realidade, não somente neste ano, convivia com uma demanda represada de 30 a 60 dias por um atendimento. A gente zerou essa demanda, e também facilitamos o acesso da população”, afirmou a diretora.

Os profissionais foram capacitados durante todo o ano, assim como orientados sobre a nova medida implantada.

Os treinamentos se encerraram neste mês de dezembro. Cada unidade conta, em média, com três enfermeiros para fazer o atendimento da escuta qualificada.

O novo modelo também reorganizou a orientação de trabalho dos profissionais médicos do município, que agora está mais concentrada nas demandas instantâneas. “Hoje, o formato de agenda deles está em 40% de atendimentos eletivos, 60% de demanda espontânea. Isso porque a gente entendeu que a maioria que busca atendimentos médicos não é de situação de emergência”, disse a diretora de Saúde Coletiva.

Para 2024, a SMS quer aprimorar o serviço e modernizar as unidades, focando na prioridade de atendimento em razão ao risco de saúde do paciente. Também na instalação de televisores para anunciar o nome dos pacientes a serem atendidos.