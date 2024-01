'Escuta qualificada' zera fila de espera nas UBS em Três Lagoas

Em 2023, a Secretaria Municipal de Saúde implantou um novo método de atendimento nas 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Três Lagoas. O modelo de acesso rápido, também conhecido como ‘Escuta qualificada’, tem como principal objetivo reduzir a fila de espera nos atendimentos médicos.

A ‘Escuta qualificada’ já é realidade em países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, mas é algo novo ainda a ser adotado pelos municípios no Brasil. Três Lagoas é a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a implantar este método.

Segundo a diretora de saúde coletiva, Andréia Lima, com a ‘Escuta qualificada’ as filas das unidades das UBS de Três Lagoas foram zeradas.

Como funciona

Após o atendimento realizado pelo enfermeiro da unidade, o paciente é atendido no prazo de até 48 horas, seja para qualquer tipo de demanda. Mas há também a possibilidade de agendamento, caso seja a vontade da pessoa. As unidades contam com, em média, três enfermeiros para realizar este atendimento.

