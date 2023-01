Homem é esfaqueado e pede socorro em delegacia no bairro Vila Piloto

Um homem esfaqueado invadiu a 2ª Delegacia de Polícia Civil, para pedir socorro, na tarde deste domingo (29), no bairro vila Piloto, em Três Lagoas. No entanto, a unidade estava fechada. De acordo com as informações policiais, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a vítima que ficou ensanguentado na entrada da delegacia.

No local, os policiais acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros que socorreram o homem, que havia levado vários golpes de faca. A vítima foi encaminhada para o Hospital Auxiliadora com lesões no braço e na nuca.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Não se sabe os motivos dos ferimentos e a vítima não conseguiu contar o que de fato ocorreu, pois, estava muito ferida. A Polícia Militar fez rondas no local, mas ninguém foi preso.