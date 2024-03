Esgotamento profissional será tema de palestra gratuita em Três Lagoas

Nesta terça-feira (5), será realizada uma palestra gratuita abordando a síndrome do esgotamento profissional, às 19h30, no Hotel OT, em Três Lagoas. De acordo com o presidente do Sindicato dos Empregados, Eurides Pereira, temas como assédio moral e sexual, ansiedade decorrente da pressão por metas e a depressão no ambiente de trabalho serão discutidos.

A palestra terá a participação da psiquiatra Priscila Salomão, visando esclarecer e ajudar nas questões que podem desencadear essa síndrome, alertando sobre os riscos e oferecendo possíveis estratégias para lidar com esses desafios no ambiente profissional.

Qualquer pessoa interessada pode comparecer ao evento, sendo necessário apenas confirmar a presença através do número WhatsApp (67) 99258-1503.

