Esgoto transborda em via pública no bairro Nova Três Lagoas

Na rua Professor Antoniel Cardoso da Cunha, localizada no bairro Nova Três Lagoas, um problema antigo persiste. O esgoto transborda pelas ruas, causando desconforto aos moradores da região, que já se habituaram com o odor persistente no local.

Há oito anos, os residentes dessa área têm convivido com a presença constante do mau cheiro do esgoto. A tubulação não consegue suportar o fluxo de esgoto gerado e vaza frequentemente em diversos pontos da rua.

Os moradores relatam que a ação de desentupimento realizada pela equipe de saneamento oferece apenas um alívio temporário, já que os tubos existentes não têm capacidade suficiente para conter todo o esgoto produzido na região.

