Especial Dia da Mulher: Mulheres se unem para lidar com a dor do luto

Mais de 20 mulheres fazem parte de um grupo em um aplicativo de mensagens para lidar com a dor da perda de seus filhos. Através do ‘Mães que choram’, elas buscam acolhimento, carinho e em troca oferecem solidariedade para outras mulheres que vivenciaram a mesma dor.

A equipe de reportagem do portal RCN 67 e da TVC preparou uma série de reportagens em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Entre esta segunda-feira (6) e quarta-feira (8), vamos contar histórias de esperança, superação do luto e de ‘mulheres que ajudam mulheres’, com muita coragem.

