Especialista orienta como cuidar da saúde mental no trabalho

É importante traçar uma diferença entre um dia ruim e uma rotina de exaustão mental no trabalho. Sempre que possível é preciso fazer um balanço em todas as áreas da nossa vida: lazer, família, trabalho e amigos. É o equilíbrio que vai garantir uma qualidade de vida melhor.

Segundo a psicóloga Gesiane Miyashiro, o corpo dá sinais quando algo não está indo bem. Os primeiros sintomas podem ser: dores de cabeça, insônia, desânimo, vontade de dormir muito, estresse e irritabilidade no ambiente de trabalho.

Ela diz ainda que é a empresa quem tem que desempenhar um papel de prevenção em relação à saúde mental no trabalho. “O setor de recursos humanos é quem geralmente se responsabiliza por esta parte com rodas de conversa, divulgação de informações e outras ferramentas com o objetivo de garantir a harmonia no ambiente corporativo”.

Confira a reportagem completa: