Espetáculo infantil "Frankinh@" será exibido gratuitamente em 28 de outubro

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o programa “Diversão em Cena” fechará a programação de outubro, em Três Lagoas, com uma atração para todas as idades.

O premiado grupo “Projeto Gompa” apresentará o espetáculo "Frankinh@ — uma história em pedacinhos", vencedor do Prêmio SESC de Artes Cênicas. Serão duas sessões gratuitas no dia 28 de outubro, às 16h e às 18h, no Galpão da NOB. A distribuição de ingressos será feita no dia das apresentações, a partir das 14h.

A atração mescla teatro, dança, narração e música para contar a história de um criador e sua criatura. Inspirado na obra Frankenstein, de Mary Shelley, a peça fala de solidão, bullying, amizade, criatividade e aceitação das diferenças, trazendo ainda recursos de ciências e ilusionismo. Dirigida por Camila Bauer, a montagem tem 45 minutos de duração e classificação etária de 6 anos.