Esporte abre 30 vagas gratuitas para aulas de muay thai em Três Lagoas

A criançada de 8 a 12 anos de Três Lagoas já pode se animar, porque a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) abriu 30 novas vagas para aulas de muay thai.

As aulas acontecem em parceria com o Centro de Artes Marciais Lycans Club, às terças, quintas-feiras e sábados em duas turmas, sendo de manhã das 9h às 10h e, no período da tarde, das 15h às 16h.

As inscrições devem ser feitas pelos pais ou responsáveis na sede da Sejuvel, localizada no Ginásio Municipal de Esportes "Cacilda Acre Rocha", na rua Manoel de Oliveira Gomes, no bairro Santos Dumont.

Outras informações pelo número (67) 3929-1800.