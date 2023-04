Esporte abre novas vagas gratuitas para ritbox e judô

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) abriu inscrições para novos alunos de judô e ritbox, em Três Lagoas. O prazo começa nesta segunda-feira (17) e encerra na próxima quinta-feira (20).



Do ritbox, as vagas são para o público feminino a partir de 17 anos. As aulas serão às terças e quintas-feiras às 7h15.



Sobre o judô são 20 novas vagas, sendo cinco para crianças com 6 anos de idade, cinco para crianças de 7 a 10 anos e dez para crianças e adolescentes de 11 a 17 anos. A novidade é que haverá turmas inclusivas para menores com deficiências.



Para se inscrever, os pais e responsáveis devem procurar a sede da Sejuvel, localizada no Ginásio de Esportes "Cacilda Acre Rocha", em horário comercial para efetivar a matrícula. Importante ter em mãos os documentos pessoais da criança e do responsável e comprovante de residência.