Esquema vacinal contra a Covid-19 é atualizado em Três Lagoas

Um ano após a Organização Mundial da Saúde declarar o fim da pandemia de Covid-19, o Ministério da Saúde anunciou uma atualização no esquema de vacinação contra o vírus, nesta semana.

Segundo a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, a nova campanha de vacinação utilizará a vacina monovalente Ômicron, variante XBB, da farmacêutica Moderna. O esquema vacinal atualizado inclui a vacinação de rotina para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e uma campanha direcionada a pessoas acima de 5 anos pertencentes ao grupo prioritário.

Para aqueles fora dos grupos prioritários, quem já recebeu mais de uma dose é considerado imunizado contra o vírus. O novo esquema de 2024, avaliado pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 (CTAI), segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para priorizar a vacinação de grupos de alto risco e mais expostos.

O informe técnico do Ministério da Saúde destaca que a vacina monovalente Covid-19 XBB tem um perfil de segurança bem conhecido e semelhante ao das versões bivalentes, com a vantagem de ser adaptada para a variante XBB.1.5. As vacinas disponíveis nos postos de vacinação permanecem eficazes contra as variantes em circulação no país.

Completar o esquema vacinal, incluindo doses de reforço quando recomendadas, é crucial para evitar formas graves da doença e mortes. Os interessados em receber a vacina contra a Covid-19 devem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro, levando um documento de identificação e a carteira de vacinação.

Confira o novo esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: A vacina foi incluída no Calendário de Vacinação infantil.

Grupos prioritários com 5 anos ou mais: Receberão uma dose anual ou semestral, independentemente do número de doses prévias.

Pessoas com mais de 5 anos fora dos grupos prioritários: Poderão receber uma dose se não tiverem comprovação vacinal anterior.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas

