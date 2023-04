Está aberta a seleção para formador do Programa MS Alfabetiza em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) da Prefeitura de Três Lagoas, em regime de colaboração com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SES), abriu nesta quarta-feira (26) o processo seletivo para vagas de cadastro reserva para formador municipal no Programa MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança.

O Processo Seletivo será realizado pela Semec, conduzido e executado pela Comissão de Seleção Municipal, com o objetivo de constituir o Banco Reserva de Profissionais Colaboradores para a Função de Formador Municipal, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

As inscrições deverão ser realizadas clicando aqui, nos dias 26 e 27 de abril de 2023, até às 17 horas, respeitado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler o Edital, na íntegra e certificar-se de que preencha todos os requisitos exigidos.

Veja o edital completo aqui