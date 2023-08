Está disponível o formulário para a população opinar na Lei Orçamentária Anual de 2024

Formulário para população sugerir quais as prioridades do orçamento para 2024 já está no site da Prefeitura de Três Lagoas

O ano de 2024 pode ser muito melhor para a população três-lagoense e para o município. Com o objetivo de ouvir a opinião, sugestões e aproximar os moradores das ações, serviços e investimentos realizados pela Administração Municipal, a Prefeitura de Três Lagoas disponibiliza a partir desta segunda-feira (14), o formulário do Orçamento Participativo em seu site oficial.

O documento estará disponível até o dia 31 deste mês e o cidadão poderá elencar as áreas e assuntos a receberem maior atenção no próximo ano, destacando ações, investimentos e melhorias nos setores.

Esta ação faz parte da execução das metas da Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme Lei N°4.004, de 12 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO).