Estão abertas as inscrições para treinos funcionais em Três Lagoas

Para aqueles que querem queimar as calorias e ficar em forma antes das férias de julho, a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude (Sejuvel) está com vagas abertas para novas turmas de treino funcional.

Serão três novas turmas, sendo às segundas, quartas e sexta 7:30 a 8:30 para público livre e das 9h às 10h especialmente para os idosos e pessoas com alguma comorbidade ou deficiência.

Às terças e quintas, os treinos serão das 17h30 às 18h30. Todas as novas aulas serão no Ginásio Poliesportivo com o professor Denis Miranda.

As mátriculas podem ser feitas na sede da Sejuvel, localizada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, na Rua Manoel de Oliveira Gomes – Santos Dumont. Mais informações pelo : (67) 3929-1800.