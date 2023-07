Estão abertas inscrições para aulas gratuitas de natação

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) abriu, nesta terça-feira (18), inscrições para aulas de natação, em Três Lagoas. Podem participar crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos, que moram na cidade e estejam matriculados em qualquer escola e frequentando regularmente as aulas.



Para realizar a inscrição no projeto de natação, pais ou responsáveis devem procurar a sede da Sejuvel com documento e comprovante de residência. São oferecidas 100 vagas para o projeto e o aluno será matriculado em período contraturno ao escolar.



Outras informações pelo número (67) 3929-1200 ou diretamente na secretaria, localizada no Ginásio Municipal de Esportes "Cacilda Acre Rocha", no bairro Santos Dumont, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e, das 13h às 17h.