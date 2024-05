Estão abertas inscrições para Campeonato Municipal de Futsal Masculino Série 'A' e 'B'

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) abriu inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal Masculino Série A e B, edição 2024. As equipes interessadas devem retirar, preencher e entregar a ficha de inscrição na sede da secretaria, até às 15h do dia 10 de maio. No ato da entrega da ficha, o representante do time deverá entregar um brinquedo para doação no valor mínimo de R$ 100.

Poderão participar do campeonato atletas nascidos até o ano de 2008 (16 anos completos ou que irão completar esta idade durante este ano). Outros critérios exigidos são: jogadores de TL ou nascidos na cidade; quem trabalhe ou estude presencialmente no Município e também aqueles que possuam o título eleitoral com registro nesta localidade.

O Congresso Técnico, reunião entre a Comissão Organizadora e os representantes das equipes, para elaboração da tabela (sorteios, programação etc.), será realizada no dia 15 de maio, às 18h, na sede da Sejuvel, localizada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, na rua Manoel de Oliveira Gomes, no bairro Santos Dumont.

Outras informações pelo telefone (67) 3929 – 1800. Clique aqui e saiba quais documentos são necessários para a inscrição.

*Informações da assessoria da prefeitura.