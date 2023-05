Estão abertas inscrições para turmas de beach tennis em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) abre o prazo de inscrições para aulas de beach tennis, em Três Lagoas. Serão oferecidas 20 vagas, sendo 10 para cada turma.



No período da manhã, as aulas acontecem nas segundas às 9h e às sextas-feiras às 8h. À tarde, serão toda terça quinta-feira às 15h.



Podem participar meninos e meninas de 10 a 17 anos e os interessados devem procurar a Sejuvel para realizar a matrícula, munidos com documento com foto e comprovante de residência. A inscrição só poderá ser feita por um adulto responsável pelo aluno.

A Sejuvel está localizada no Ginásio Municipal de Esportes "Cacilda Acre Rocha", na rua Manoel de Oliveira Gomes, no bairro Santos Dumont. O horário de atendimento é das 7h às 11h e 13h às 17h.

Outras informações pelo telefone (67) 3929-1800.