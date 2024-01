Estelionatário é preso com carro dublê e R$ 115 mil em folha de cheque em Três Lagoas

Os policiais militares do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) apreenderam um carro com características de ser dublê, cujas placas coincidiam com as de um veículo registrado em Campo Grande. A apreensão ocorreu na rua Irmão Rosita, no bairro Jamil Ville, localizado na região Sul de Três Lagoas, no final da tarde de terça-feira (30).

Após receberem denúncias anônimas através do telefone 190, os policiais foram informados sobre a presença de um possível carro dublê no local mencionado. Ao abordarem o suspeito que estava com o veículo, este afirmou tê-lo adquirido em Campo Grande. No entanto, ao verificar os registros, constatou-se que o carro estava utilizando placas falsas para evitar a identificação pela polícia.

Durante a verificação, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Campo Grande contra o suspeito. Ele confessou ter cumprido uma pena de dois anos por estelionato e possuía várias passagens policiais por crimes semelhantes.

Na posse do suspeito, os policiais encontraram R$ 907,00 em notas diversas e um cheque cruzado no valor de R$ 115 mil, em nome de outra pessoa como beneficiária. O suspeito alegou que o cheque era pagamento por bebidas que ele havia vendido. No entanto, devido ao mandado de prisão em seu nome, à posse de um carro suspeito e à reincidência em crimes de estelionato, o mesmo foi preso e todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).