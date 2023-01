Estelionatários usam perfil de clínica de estética em Três Lagoas para aplicar golpes

Uma loja do Shopping Três Lagoas teve seu perfil na rede social Instagram invadido, e golpistas estão cometendo golpes, em nome da loja.

De acordo com o boletim de ocorrência, a gerente da loja foi informada pelo setor de marketing da empresa que o Instagram da franquia havia sido invadido, e que os estelionatários estariam pedindo pagamentos via PIX com ganhos exorbitantes.

Ainda de acordo com o registro policial, assim que foi informada da violação a gerente tentou acessar o perfil, mas não conseguiu.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).