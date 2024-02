Estrutura para o 'Carnatrês' na Esplanada NOB está quase pronta

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio de suas secretarias municipais, já está quase finalizando a montagem da estrutura que abrigará o CarnaTrês 2024, um dos eventos mais esperados pelos moradores da cidade e região. As preparações estão sendo realizadas na Esplanada NOB e no Distrito de Arapuá, locais onde a festa ocorrerá.

Com uma programação diversificada e voltada para todas as faixas etárias, o CarnaTrês será realizado dos dias 9 a 11 de fevereiro. Na Esplanada NOB, os foliões poderão aproveitar o baile de carnaval e matinê, enquanto no Distrito de Arapuá, a festa ocorrerá no dia 10 de fevereiro, com atividades para toda a família. Confira a programação completa:

Continue Lendo...

Na Esplanada NOB:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia 09/02 (sexta-feira):

Banda Alta Tensão

Banda Art

Regina Bombom

Dia 10/02 (sábado):

Banda Art

Banda Alta Tensão

Lia Mayo

Dia 11/02 (domingo):

Matinê

15h: Banda Alta Tensão

16h30: Banda Arte

Na Arapuá:

Dia 10/02 (sábado):

20h: Show ao vivo

A festa promete animar os foliões com muita música, dança e diversão em um ambiente seguro e familiar. O CarnaTrês é um evento gratuito e aberto a todos, proporcionando momentos de alegria e descontração para toda a comunidade.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas