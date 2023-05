Estudante em Três Lagoas ganha bolsa na Europa e vende rifa para pagar viagem

A vida de universitário não é nada fácil, principalmente quando envolve recursos financeiros. Essa tem sido a principal dificuldade da Ana Greice, estudante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela tem 26 anos é graduada em letras com habilitação em espanhol, cursa a habilitação em inglês no câmpus de Três Lagoas e ainda está concluindo o mestrado em Campo Grande.

Com o objetivo de aprimorar os conhecimentos, ela tentava bolsas de estudo para a Espanha e México pela UFMS e no último semestre, após sete tentativas, uma delas teve retorno positivo. Ela foi aceita para um curso de galego intermediário na Espanha, que começa em julho e tem um mês de duração.

Seu interesse pela língua surgiu durante a pandemia. Ana se inscreveu em um curso de extensão da USP para “passar o tempo”, mas conforme o andamento das aulas, ela se apaixonou pelo galego.

Confira a reportagem completa: